Главврач хабаровской поликлиники умерла от последствий коронавируса

https://static.news.ru/photo/2fde71ac-32be-11eb-a250-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный врач городской поликлиники № 11 Хабаровска Вера Пак скончалась в возрасте 60 лет.

Как сообщил и.о. зампреда регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов, медик находилась на лечении в одном из «ковидных» госпиталей областного центра, но ей не удалось победить болезнь.

Врачебная и медицинская общественность выражают соболезнования родным и близким. Стойкости и крепости духа в это непростое время, — цитируют Никонова «Известия».

Пак проработала в медицине 35 лет, 17 из них — в поликлинике № 11.

Число подтверждённых случаев коронавируса в России на минувшей неделе не раз становилось антирекордным. Так, прирост заражённых за этот период почти сравнялся с показателями сентября, а число жертв за семь дней стало больше, чем за весь последний месяц лета. Штаб с 23 по 29 ноября сообщил о 179 987 новых случаях заражения коронавирусом. Это на 10,1% превысило показатели прошлой недели. Жертвами опасного заболевания за эти семь дней стали 3348 против 2993 на прошлой неделе, что стало очередным максимумом с начала пандемии.

Как писал NEWS.ru, бывший президент Российской академии наук, академик Владимир Фортов умер на 75-м году жизни. О смерти учёного журналистам в воскресенье, 29 ноября, сообщил заместитель президента РАН Владимир Иванов.