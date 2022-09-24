Глава Якутии признал мобилизацию многодетных отцов и неслуживших

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал, что в регионе есть случаи мобилизации ранее не служивших граждан и многодетных отцов. В ходе совещания с правительством Якутии он подчеркнул, что необходимо создать более тщательный фильтр для отбора призывников. По словам Николаева, все ошибочно мобилизованные уже возвращаются обратно в Саху.

Есть случаи призыва неслуживших. Есть случаи, когда с четырьмя детьми люди призваны. Их сейчас возвращают уже по нашей просьбе с Хабаровска, куда они были доставлены. Здесь я прошу вот такой фильтр сделать, и те, кто не подлежит призыву по частичной мобилизации, они не должны призываться, — заявил он.

Глава Якутии отметил, что работа будет контролироваться администрацией главы и правительства Якутии совместно с республиканским военкоматом.

Накануне замглавы думского комитета по обороне Юрий Швыткин выразил сомнение в правдивости сообщений о нарушениях, допускаемых военкоматами при частичной мобилизации. Он предположил, что подобную информацию распространяет «пятая колонна». Депутат добавил, что если факты нарушений есть, то они будут проверены военной прокуратурой.

В свою очередь коллега Швыткина, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев признал, что ошибки в военкоматах случаются. По его словам, это происходит из-за спешки с выполнением задач в рамках мобилизации. Депутат заверил, что в ближайшем будущем со всеми подобными проблемами разберутся.