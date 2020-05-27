Глава Удмуртии Бречалов подхватил COVID-19

https://static.news.ru/photo/9e7fade2-a02e-11ea-a14b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Бречалов/vk.com

Глава Удмуртии Александр Бречалов получил результаты теста на COVID-19. Врачи нашли у него инфекцию.

У главы Удмуртии Александра Бречалова положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию, — говорится в соообщении оперативного штаба Удмуртии по борьбе с коронавирусом.

Сам Бречалов пока не дал никаких комментариев по этому поводу.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,5 млн человек, погибли более 350 тысяч, выздоровели примерно 2,2 млн. В России на 27 мая общее число инфицированных достигло 370 680, выздоровели 142 208, умерли 3958.

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