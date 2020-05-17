Глава Чукотки отдал зарплату на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/422ef570-97dc-11ea-b338-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роман Копин/instagram.com

Глава Чукотки Роман Копин отдал свой месячный оклад на покупку приборов для термометрии для школ, а также на приобретение электроники для обучения детей из малоимущих семей «на удалёнке».

Призвал членов партии «Единая Россия» отказаться от зарплаты в пользу медработников её председатель Дмитрий Медведев. Секретарь генсовета партии Андрей Турчак также предложил её членам уплатить членские взносы в размере своего месячного заработка и на них приобрести маски и прочие защитные средства для больниц и необходимую для домашнего обучения технику для детей, передаёт РИА Новости.

На данный момент в регионе зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом, 19 человек уже выздоровели.

Как писал NEWS.ru ранее, Всероссийская общественная организация ветеранов войны и труда сообщила, что 98-летней Зинаиде Корневой, которая прошла Великую Отечественную войну, удалось собрать три миллиона рублей на борьбу с пандемией коронавируса.