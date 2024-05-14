Гладков рассказал, как будут восстанавливать разрушенный дом в Белгороде Губернатор Гладков: разрушенный дом будет возведен по тому же проекту

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Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде будут восстанавливать, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, здесь будет установлен забор и произведено закрытие периметра по разрушенному дому.

Когда подняли проект, выяснили, что пострадавший объект представляет из себя несколько отдельных близкостоящих домов, которые не привязаны друг к другу, что в какой-то части облегчает задачу. Окончательное решение будет принято после того, как проведем разбор подъездов и обследуем фундамент. Надеюсь, у нас получится максимально быстро приступить к строительству, — написал Гладков.

По словам губернатора, дом будет возведен по тому же проекту. Всем людям, которые временно останутся без жилья, предложат варианты в соответствии с действующим форматом. На этой неделе собственникам всего дома планируется выплатить по десять тысяч рублей на каждого прописанного члена семьи. Тем, кто потерял имущество частично или полностью, полагается по 50 и 100 тысяч рублей на члена семьи соответственно.

Гладков уточнил, что из-за поврежденной теплотрассы часть МКД осталась без горячей воды. Необходимые работы по строительству временного оборудования должны провести в течение двух дней. Губернатор подчеркнул, что к пятнице горячая вода восстановится во всем доме.

Тем временем количество жертв при обрушении части дома увеличилось до 17. По данным МЧС, из-под завалов во вторник, 14 мая, достали тела двух человек без признаков жизни.

ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода 12 мая. По данным Минобороны РФ, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».