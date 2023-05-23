Гладков назвал число раненных в результате утренних обстрелов ВСУ Гладков: в результате утренних обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате утренних обстрелов Белгородской области со стороны ВСУ ранены 12 мирных жителей, повреждены 29 частных жилых домов и три машины. Он пояснил, что под обстрелы попали населенные пункты Грайворонского городского округа Головчино, Антоновка, Козинка, Сподарюшено, Гора Подол, Глотово, Замостье, Безымено, Заречье, Грайворон, Мокрая Орловка, Новостроевка.

По жилым домам и мирным жителям работала РСЗО, сбрасывались взрывные устройства с квадрокоптеров. В результате есть 12 раненых мирных жителей, — написал в Telegram губернатор.

Гладков также пояснил, что с 22 мая Белгородский район был обстрелян 15 раз, по селу Журавлевка были выпущены 14 артиллерийских снарядов. Борисовский район был обстрелян трижды, минометные снаряды были выпущены по хутору Лозовая Рудка, а по селу Старый Хутор Валуйского городского округа были выпущены пять минометных снарядов. Шебекинский городской округ ВСУ обстреляли 25 раз, из них 8 минометных снарядов было выпущено по селу Терезовка. По Новой Таволжанке артиллерия работала дважды, в селе Середа зафиксировано 10 прилетов, написал глава региона.

22 мая украинские диверсанты атаковали Белгородскую область. Гладков объявил о введении режима КТО. В ночь на 23 мая он также сообщил в своем Telegram-канале, что в Борисовском районе с БПЛА было сброшено взрывное устройство, из-за чего была повреждена кровля частного дома.