Фигурантке дела об убийстве из-за ссоры в чате избрали меру пресечения

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сестре обвиняемого в убийстве жителя Волгограда из-за ссоры в чате избрали меру пресечения. Её ограничили в определённых действиях на два месяца.

В Волгограде на Романа Гребенюка напал Арсен Мелконян. Поводом для расправы стал бытовой конфликт в родительском чате из-за выбора даты проведения теста для школьников. Одну из участниц чата Ануш, возмутила фраза Гребенюка в её адрес. Она не придумала ничего лучше, как пожаловаться мужу и брату.

Гребенюк был госпитализирован с тяжёлой черепно-мозговой травмой и скончался спустя неделю, не выходя из комы. Погибший был риелтором, коллеги характеризуют мужчину исключительно с положительных сторон. На его иждивении находились 12-летняя дочь и престарелый дедушка.

Сейчас сестру Мелконяна Ануш обвиняют в подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего. Руководитель объединённой пресс-службы судов общей юрисдикции Волгоградской области Екатерина Вальковская, сообщила, что суд также арестовал на два месяца родственника Арсена Мелконяна до 24 января, сообщает «МК».

Как писал NEWS.ru, в отношении Арсена Мелконяна возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», материалы переданы для расследования в СУ СК России по Волгоградской области. Мелконяну грозит до 15 лет лишения свободы. Ожидается, что дело будет переквалифицировано по более тяжкой статье — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть человека».