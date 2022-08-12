Экстренные службы Омска назвали причину частичного обрушения пятиэтажки Причиной обрушения дома в Омске могло стать ветхое состояние здания

Фото: МЧС по Омской области

Причиной обрушения части дома в Омске могло стать ветхое состояние здания, сообщают экстренные службы города, передает Telegram-канал Zvezdanews. Отмечается, что были эвакуированы 40 человек. Ранее у пятиэтажного здания обрушилась стена с 1 по 5 этажи на площади в 200 квадратных метров.

12 августа в Омске обрушилась часть пятиэтажного дома № 53 по улице 20 Партсъезда. Всех жильцов вывели на улицу. Есть пострадавшие. Под завалами ищут ребёнка и его мать.

По предварительной версии, стена разрушилась из-за того, что местные жители оборудовали в доме помещения под душ, однако в торцевых стенах отсутствовала необходимая для этого гидроизоляция. На место обрушения выехал мэр Омска Сергей Шелест и руководители профильных структурных подразделений, а также прокурор Омской области Николай Студеникин.