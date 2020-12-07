Экс-полицейского, стрелявшего в девочку, отправили под домашний арест

https://static.news.ru/photo/aa0c0db8-38bd-11eb-96db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему сотруднику полиции после инцидента с 13-летней девочкой избрана мера пресечения. Его отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении.

На распространённых в Сети кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина стреляет в воздух, тормошит девочку и пристаёт к ней. Затем он стреляет ей в ногу. Когда школьница пришла в себя, она начала кричать. На её крики прибежала мать в домашней одежде. Также на записи видно, что девочка, хромая, пытается покинуть место происшествия.

Суд решил, что мужчина, обвиняемый в хулиганстве, будет находиться под домашним арестом. Ранее его уволили из полиции из-за этого инцидента, сообщает «МК».

Как писал NEWS.ru, простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.