Экс-полицейского, стрелявшего в девочку, отправили под домашний арест

Бывшему сотруднику полиции после инцидента с 13-летней девочкой избрана мера пресечения. Его отправили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что на Судостроительной улице в Москве сотрудник патрульно-постовой службы выстрелил в 13-летнюю девочку. Пострадавшую доставили в больницу с пулевым ранением коленного сустава. В момент происшествия мужчина был не при исполнении.
На распространённых в Сети кадрах с камер видеонаблюдения видно, как мужчина стреляет в воздух, тормошит девочку и пристаёт к ней. Затем он стреляет ей в ногу. Когда школьница пришла в себя, она начала кричать. На её крики прибежала мать в домашней одежде. Также на записи видно, что девочка, хромая, пытается покинуть место происшествия.
Суд решил, что мужчина, обвиняемый в хулиганстве, будет находиться под домашним арестом. Ранее его уволили из полиции из-за этого инцидента,
Как писал NEWS.ru, простреливший ногу 13-летней девочке полицейский был пьян и домогался ребёнка.