Силовики в масках и с автоматами ворвались в российский бизнес-центр E1.RU: в Екатеринбурге силовики в балаклавах и с оружием нагрянули в бизнес-центр

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Портал E1.RU со ссылкой на очевидцев сообщил, что в бизнес-центр Clever Park в Екатеринбурге ворвались около десяти силовиков в камуфляже, балаклавах и с автоматами. По его информации, мужчины представились сотрудниками ФСБ и поднялись на лифте на 22-й этаж. При этом никого из посетителей центра туда не пускают.

Проверяют весь этаж, там находится психологическая клиника и энергосила. Просто стоят и проверяют весь этаж. Никого из посетителей туда не запускают, тех, кто приходит, — рассказали представители бизнес-центра.

Портал не уточнил, в какой именно офис направились силовики. Согласно его сведениям, на 22-м этаже, куда поднялись мужчины в масках, расположены офисы дилера автомобильного завода, рекламного агентства и компании по производству модульных домов и бань.

Ранее СМИ сообщали, что в Калужской области задержали 19-летнего студента, который, как утверждается, планировал совершить теракт в здании районного суда. Уточнялось, что преступление носит религиозный характер. Силовики провели обыск в комнате третьекурсника в общежитии и обнаружили там компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства.