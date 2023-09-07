Двое школьников на мотоцикле влетели во внедорожник и попали на видео В Пермском крае двое школьников на полной скорости влетели во внедорожник

В городе Чернушка Пермского края двое школьников на мотоцикле на полной скорости въехали в проезжавший мимо внедорожник. В Сети появились кадры с места происшествия. Как сообщают администраторы группы «Чернушка сегодня» во «ВКонтакте», 16-летний водитель мотоцикла попал в реанимацию в тяжелом состоянии, его 15-летний товарищ отделался травмами средней тяжести.

Авария произошла вечером 6 сентября на пересечении улиц Тельмана и Ленина. На опубликованных кадрах видно, что школьники на полной скорости влетели во внедорожник, который выполнял поворот на перекрестке.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Чехове двое подростков на Mitsubishi врезались в лося на дороге, после чего их машина съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП погибла 16-летняя пассажирка авто, ее 17-летний друг получил незначительные травмы. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

До этого сообщалось, что в Нижегородской области пьяная водительница насмерть сбила 14-летнего подростка. По данным ГИБДД, мальчик скончался на месте до приезда скорой помощи, его 16-летняя подруга получила различные травмы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.