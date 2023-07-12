Два трупа извлекли из Черного моря В Анапе после шторма из Черного моря извлекли тела мужчины и женщины

Фото: Anvar Galeev/Global Look Press

Тела мужчины и женщины извлекли из Черного моря в районе пансионата «Аквамарин», сообщает Telegram-канал SHOT. Обоим на вид 50–55 лет. По сообщению канала, они купались в шторм.

SHOT отмечает, что личности погибших пока не установлены. Полицейские проводят рейды по пляжам и выгоняют людей из воды.

8 июля власти Анапы ввели запрет на купание в Черном море. Причиной этого решения послужили шторм и сильное донное течение.

Ранее власти Анапы сообщили, что большое количество людей скапливается только в центральных зонах отдыха. В Сети распространились видеозаписи, на которых показаны забитые туристами пляжи города.

9 июля ливень обрушился на сочинский микрорайон Хосту, смыл автомобили и подтопил несколько домов. Жителей одного из них пришлось эвакуировать. За ночь выпало около 80 мм осадков. После этого власти Сочи запретили людям купаться в море до 11 июля из-за рисков смерчей.

Кратковременный сильный дождь прошел в Адлере, была затоплена федеральная трасса. По словам очевидцев, ливневая канализация не справлялась с потоком, поэтому в некоторых местах уровень воды доходил до пояса. Водители отметили, что движение по направлению к центру Сочи было затруднено.