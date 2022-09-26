Два человека пострадали при взрыве газового баллона в Нальчике В Нальчике два человека пострадали при разгерметизации газового баллона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Два человека пострадали в результате разгерметизации газового баллона, произошедшей в автосервисе в Нальчике. Они госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Инцидент произошел 26 сентября около 21:20 в автосервисе на улице Кадырова.

В результате разгерметизации бытового газового баллона произошел хлопок на территории автосервиса с частичным разрушением здания, без последующего возгорания, — говорится в сообщении МЧС.

Пострадали двое мужчин, они госпитализированы с травмами средней степени тяжести.

В МЧС также добавили, что для ликвидации последствий происшествия привлекались 16 человек и четыре единицы специальной техники.

Ранее в ГУ МЧС по Пензенской области сообщили о происшествии в многоэтажном доме. В результате инцидента один человек погиб, ещё один получил ранения. При этом подробности ЧП в ведомстве приводить не стали.

Также взрыв газа произошёл в жилом доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области. Хозяин квартиры был госпитализирован.