Два человека погибли в ДПТ с участием маршрутки в Кабардино-Балкарии

Фото: МВД по Кабардино-Балкарской Республике

Два человека погибли, 12 пострадали в ДПТ с участием маршрутки и BMW в Кабардино-Балкарии, сообщает ГУ МЧС по региону в Telegram. Авария произошла на 35 километре трассы «Прохладный — Баксан — Эльбрус». На месте происшествия работают восемь спасателей и две единицы техники. Причины аварии не сообщаются.

Пассажирская газель следовала по маршруту «Нальчик-Тырныауз». В результате ДТП два человека получили травмы несовместимые с жизнью, в ЦРБ Эльбрусского района для осмотра доставлены 12 человек, — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что на Покровке в Москве патрульный автомобиль Росгвардии столкнулся с машиной такси. По данным канала, в результате ДТП никто не пострадал.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что сразу пять детей высокопоставленных чиновников и предпринимателей пострадали в ДТП в Подмосковье. По информации канала, все они перевернулись на автомобиле BMW рано утром 29 мая в районе села Петрово-Дальнее. Официально эта информация не подтверждена.