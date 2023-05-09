Драка со стрельбой произошла в Хабаровске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Драка со стрельбой произошла в Хабаровске в микрорайоне Ю-сити, сообщает Telegram-канал «Хабарай». По предварительным данным, 8 мая одна компания пристала к другой, в результате чего вспыхнул конфликт, в ходе которого успели даже повредить машину. Полиция пока ситуацию не комментировала.

Один из участников потасовки достал пистолет и стал стрелять в воздух. Однако это не остановило его оппонентов, и другой мужчина помял его авто кулаком. О пострадавших не сообщается.

В Северной Осетии в селе Куртат произошла массовая драка и перестрелка. По данным Telegram-канал Baza, в драке участвовало около 50 человек, 11 из них были доставлены в больницу. Двое получили огнестрельные ранения живота, другие — огнестрельные травматические ранения, переломы и ушибы.

Ранее в деревне Нижняя Лужна Орловской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В полиции сообщили, что в результате конфликта пострадали девушка и контуженный участник специальной военной операции. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Правоохранители возбудили в отношении двух участников стычки уголовные дела.

По данным портала «Орловские новости», драка произошла на Пасху и началась после того, как цыганам сделали замечание из-за поврежденного автомобиля. Число пострадавших не уточняется, но отмечается, что драка обернулась двумя черепно-мозговыми травмами и двумя сломанными руками.