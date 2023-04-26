11 жителей Северной Осетии попали в больницу после драки со стрельбой Baza: 11 человек госпитализированы после массовой драки в Северной Осетии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Северной Осетии в селе Куртат произошла массовая драка и перестрелка, передает Telegram-канал Baza. По данным канала, в драке участвовало около 50 человек, 11 из них были доставлены в больницу. Двое получили огнестрельные ранения живота, другие — огнестрельные травматические ранения, переломы и ушибы.

Baza отмечает, что началось все с банальной словесной ссоры, которая затем вылилась в массовую драку и перестрелку. На место прибыли более 40 правоохранителей.

Ранее в деревне Нижняя Лужна Орловской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В полиции сообщили, что в результате конфликта пострадали девушка и контуженный участник специальной военной операции. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Правоохранители возбудили в отношении двух участников стычки уголовные дела.

По данным портала «Орловские новости», драка произошла на Пасху и началась после того, как цыганам сделали замечание из-за поврежденного автомобиля. Число пострадавших не уточняется, но отмечается, что драка обернулась двумя черепно-мозговыми травмами и двумя сломанными руками.