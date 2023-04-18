Массовая драка с цыганами произошла в российской деревне В Орловской области на двух участников массовой драки в Нижней Лужне завели уголовные дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В деревне Нижняя Лужна Орловской области произошла массовая драка между местными жителями и цыганами, пишут «Орловские новости» со ссылкой на региональное управление МВД. В полиции сообщили изданию, что в результате конфликта пострадали девушка и контуженный участник специальной военной операции. Минобороны РФ не подтверждало эту информацию. Правоохранители возбудили в отношении двух участников стычки уголовные дела.

Проводятся следственные действия, назначены судебно-медицинские экспертизы. С участниками и очевидцами конфликта проведены профилактические беседы, направленные на недопущение совершения противоправных деяний, — сообщили в орловском МВД.

По данным «Орловских новостей», драка произошла на Пасху и началась после того, как цыганам сделали замечание из-за поврежденного автомобиля. Число пострадавших не уточняется, но отмечается, что драка обернулась двумя черепно-мозговыми травмами и двумя сломанными руками.

Как пишет «КП-Орел», в отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Против еще одного 27-летнего участника конфликта завели дело по статье о хулиганстве.

Ранее в Ставрополе несколько неизвестных расстреляли водителя машины у итальянского ресторана и скрылись с места на трех автомобилях. Мужчина впоследствии скончался. В городе для поимки преступников был объявлен план «Сирена».