Убийцы на трех машинах застрелили россиянина у итальянского ресторана «112»: неизвестные на трех машинах расстреляли мужчину в Ставрополе и скрылись

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Ставрополе неизвестные вооруженные люди на трех автомобилях расстреляли водителя Lada Vesta и скрылись с места, сообщает Telegram-канал «112». Стрельба произошла возле ресторана «Патио Верона»

на улице Космонавтов около полуночи 17 апреля. Для поиска преступников в городе объявлен план «Сирена». Кадры стрельбы зафиксировали камеры наблюдения.

На видео видно, как несколько мужчин выходят из трех автомобилей и начинают стрелять по черной Lada Vesta. По данным «112», в машине находился 31-летний Юнус Б. Нападавшие произвели десятки выстрелов, после чего скрылись с места на Lada Priora, Lada Kalina и Renault Logan.

От полученных ранений пострадавший скончался. Несколько пуль попали ему в шею. Задержать убийц пока не удалось.

Ранее в Новосибирской области владельца шиномонтажки расстрелял конкурент, про чей сервис пострадавший написал негативный отзыв в 2ГИС. Кадры драки появились в Сети. На них видно, что во время словесной перепалки мужчин пыталась разнять женщина, после чего один из них распылил в лицо другому перцовый баллончик, на что другой предприниматель ответил двумя выстрелами из травматического пистолета.