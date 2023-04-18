Владельцы шиномонтажек в Сибири устроили стрельбу из-за плохого отзыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кудряшах под Новосибирском владелец шиномонтажной мастерской открыл огонь из пистолета по своему конкуренту. Конфликт произошел из-за негативного отзыва, который пострадавший оставил в сервисе 2ГИС, пишет NGS.ru. В региональном главке МВД уточнили, что выстрелы были сделаны из травматического оружия. Конфликт между предпринимателями, переросший в стрельбу, зафиксировала камера наблюдения.

15 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одной из шиномонтажных мастерских в результате конфликтной ситуации мужчина произвел два выстрела в другого из травматического оружия. На место выезжала следственно-оперативная группа, — сообщили в МВД.

Пострадавшему владельцу шиномонтажки предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой правоохранители примут дальнейшее решение по разбирательству.

На видео видно, как двое мужчин пытаются поначалу выяснить отношения на словах, между ними стоит женщина и, вероятно, пытается их примирить. В какой-то момент один из мужчин толкает другого в плечо и распыляет в его направлении, предположительно, перцовый баллончик. Тот пытается уворачиваться, после чего достает пистолет и производит два выстрела в сторону обидчика. Тот снова применяет баллончик, после чего отходит и держится за место ранения в районе ребер.

Ранее в Кемеровской области 25-летний мужчина пытался проникнуть в школу с пневматическим ружьем. По данным СМИ, злоумышленник направил дуло винтовки на вахтершу, но из-за сильного опьянения не смог объяснить, в чем заключались его требования. Преступника задержали.