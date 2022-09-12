Девушка ударила отчима ножом во время домашней ссоры в Подмосковье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Солнечногорске в больницу госпитализировали 60-летнего мужчину с колото-резаным ранением, которое он получил от своей падчерицы, сообщают «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Московской области. По факту преступления следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ. До суда девушка будет находиться под подпиской о невыезде.

Информация о пострадавшем мужчине предпенсионного возраста поступила в службу скорой помощи из квартиры одного из домов на улице Красной. Его госпитализировали в местное медицинское учреждение, — пишет издание.

Позже сотрудники патрульно-постовой службы позже задержали подозреваемую в преступлении 24-летнюю падчерицу пострадавшего. Она объяснила, что ударила отчима ножом из-за возникшего между ними конфликта.

В июле 2018 года в Москве был убит Михаил Хачатурян. В содеянном признались его собственные дочери — Крестина, Ангелина и Мария, которые сами вызвали полицию. Девушки подчёркивали, что на протяжении многих лет отец издевался над ними, в том числе прибегал к сексуальному насилию. В июне 2019 года им было предъявлено обвинение по самой тяжкой квалификации преступления, которую можно было выбрать: «Убийство группой лиц по предварительному сговору» (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Санкция статьи предполагает от 8 до 20 лет лишения свободы. В мае 2022 года сестры были признаны потерпевшими по новому делу.