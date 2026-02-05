Девочка послушалась аферистов и отнесла на могилу 80 ювелирных украшений Мошенники вынудили девочку оставить на кладбище украшения на 2,3 млн рублей

Мошенники под психологическим давлением заставили несовершеннолетнюю жительницу Астрахани собрать дома золотые украшения матери на 2,3 млн рублей и оставить их на кладбище, передает МВД Медиа. Вернуть похищенное помог бдительный курьер.

Неизвестные звонили ее ребенку, оказывая психологическое давление. В результате, они уговорили девочку забрать из дома более 80 ювелирных золотых украшений общей стоимостью порядка 2,3 млн рублей, а затем отнести их на кладбище и оставить на одной из могил, — говорится в сообщении.

Далее злоумышленники вызвали ребенку такси и внушили, что происходящее должно оставаться в строжайшей тайне. Пропажу ценностей обнаружила мать, которая после разговора с дочерью поняла, что та стала жертвой мошенников.

Следователи начали розыск похищенного и причастных к преступлению. Спустя несколько дней в полицию обратился местный житель, который принес ювелирные изделия. Мужчина пояснил, что нашел подработку в интернете и по просьбе неизвестного забрал коробку с кладбища. Обнаружив внутри большое количество золотых украшений, он заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.

