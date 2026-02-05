Девочка послушалась аферистов и отнесла на могилу 80 ювелирных украшений

Мошенники под психологическим давлением заставили несовершеннолетнюю жительницу Астрахани собрать дома золотые украшения матери на 2,3 млн рублей и оставить их на кладбище, передает МВД Медиа. Вернуть похищенное помог бдительный курьер.
Неизвестные звонили ее ребенку, оказывая психологическое давление. В результате, они уговорили девочку забрать из дома более 80 ювелирных золотых украшений общей стоимостью порядка 2,3 млн рублей, а затем отнести их на кладбище и оставить на одной из могил, — говорится в сообщении.
Далее злоумышленники вызвали ребенку такси и внушили, что происходящее должно оставаться в строжайшей тайне. Пропажу ценностей обнаружила мать, которая после разговора с дочерью поняла, что та стала жертвой мошенников.
Следователи начали розыск похищенного и причастных к преступлению. Спустя несколько дней в полицию обратился местный житель, который принес ювелирные изделия. Мужчина пояснил, что нашел подработку в интернете и по просьбе неизвестного забрал коробку с кладбища. Обнаружив внутри большое количество золотых украшений, он заподозрил неладное и обратился к правоохранителям.
Ранее москвичка лишилась 7,4 млн рублей, которые вынесли из ее квартиры. В списке подозреваемых оказались домработница жертвы и ее супруг. Как установили полицейские, женщина нашла деньги и решила похитить их. Ее подельником стал 65-летний супруг, которому она передала ключ от входной двери.