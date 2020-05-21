Десятки человек заразились коронавирусом под Волгоградом

По меньшей мере 27 человек заразились COVID-19 в двух сёлах Котельниковского района Волгоградской области. Об этом рассказал замглавы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Он пояснил, что речь идёт о населённых пунктах Дорофеевский и Сазонов, где в общей сложности проживают около 300 человек. Анализы на коронавирус взяты у всех селян, их результаты станут известны в ближайшее время.
Предполагается, что заражение носит завозной характер. Ряд жителей населённых пунктов некоторое время назад гостили у родственников в Дагестане и могли привезти инфекцию оттуда,
В Волгоградской области выявлено 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 626 человек, скончались 13.
В России, согласно последним данным, зафиксировано 317,5 тысячи случаев заражения. Более 92,6 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.
Ранее NEWS.ru писал о вспышке инфекции в Жирновском районе Волгоградской области. Там заразились 30 пациентов психоневрологического интерната.
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