Десятки человек заразились коронавирусом под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/64961b8e-9b51-11ea-b262-fa163e074e61_660.jpg Фото: Администрация Волгоградской области/vk.com

По меньшей мере 27 человек заразились COVID-19 в двух сёлах Котельниковского района Волгоградской области. Об этом рассказал замглавы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Он пояснил, что речь идёт о населённых пунктах Дорофеевский и Сазонов, где в общей сложности проживают около 300 человек. Анализы на коронавирус взяты у всех селян, их результаты станут известны в ближайшее время.

Предполагается, что заражение носит завозной характер. Ряд жителей населённых пунктов некоторое время назад гостили у родственников в Дагестане и могли привезти инфекцию оттуда, сообщает РИА Новости.

В Волгоградской области выявлено 19 тысяч случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 626 человек, скончались 13.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 317,5 тысячи случаев заражения. Более 92,6 тысячи человек выздоровели, свыше 3 тысяч умерли. В Москве 149,6 тысячи заболевших, свыше 40,6 тысячи выздоровели, 1,7 тысячи скончались.

Ранее NEWS.ru писал о вспышке инфекции в Жирновском районе Волгоградской области. Там заразились 30 пациентов психоневрологического интерната.