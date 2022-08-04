Десятилетнюю школьницу избили подростки во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько девушек избили десятилетнюю школьницу в деревне Курилово во Владимирской области, сообщает «Говорит Москва». В Telegram-канале уточнили, что сверстницы наносили ей удары руками и ногами по голове. На фотографии, опубликованной в Сети, показаны швы от ушибов и ссадин, полученных после избиения.

Я больше не буду, — кричала пострадавшая и плакала во время инцидента.

В дело пришлось вмешаться врио губернатора Владимирской области Александру Авдееву. Он взял инцидент на личный контроль, заявив о том, что местные власти проведут проверку и выяснят обстоятельства произошедшего.

Детская жестокость — сигнал о том, что есть сбой в воспитании. Будем разбираться в инциденте, исправлять ситуацию, — привели слова Авдеева в Telegram-канале администрации Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело о покушении на убийство. К делу привлечены родители подростков, участвовавших в избиении. Им грозит административный штраф.