Делягин объявил фотоконкурс на лучший и худший объекты Москвы

https://static.news.ru/photo/7c70f90e-8728-11eb-b2b2-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Михаил Делягин обратился к своей аудитории из числа жителей Москвы и предложил им принять участие в фотоконкурсах на лучшие и худшие архитектурные объекты в столице.

Дорогие друзья, вы постоянно пишите мне о разных проблемах города Москвы и своей жизни в нём. И очень часто вы присылаете фотографии того, какой ад и какой ужас строится у нас в городе. <...> В связи с этим я решил провести конкурс из двух частей — Москва и Москвабад. Пусть будет два конкурса, чтобы не перегибать палку в какую-то одну сторону. Присылайте мне в мои любые соцсети фотографии лучших и худших архитектурных решений, которые касаются нашей жизни, — проводит издание «Новые Известия» слова Делягина.

Он отметил, что участвовать в конкурсе не будут «клубные домики», которые «элитки» строят для себя. К рассмотрению принимаются только дома, относящиеся к так называемой «большой массовой застройке». Фотографии должны быть авторскими и содержать комментарий, в котором разъясняется, почему тот или иной объект плох или хорош.

Фотографии будут оценивать члены жюри — пять-шесть человек, непрофессионалы, а обычные жители Москвы. Конкурсы продлятся до 1 мая. По итогам будут опубликованы фотографии десять лучших и худших объектов в столице.

Как сообщал NEWS.ru, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что голосование по монументу на Лубянке может состояться снова, но пройти с большим количеством вариантов. Она назвала решение мэра Москвы Сергея Собянина остановить дискуссию по памятнику мудрым и пояснила, что горожане и городские власти должны сами решать архитектурные вопросы, но главным условием является консенсус между сторонами.