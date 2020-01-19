Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке.
По данным пресс-службы ведомства, Генпрокуратура установила причину возгорания — инцидент произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. должностные лица отдела надзорной деятельности
Согласно
При этом нарушения имелись в кафе, расположенном на четвёртом этаже ТЦ. В нём отсутствовала автоматическая установка пожаротушения и не работала сигнализация, что послужило причиной не своевременного обнаружения возгорания.
Как писал News.ru, пожар во владивостокском торговом центре «Максим»
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