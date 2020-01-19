Фото: primorsky.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке.

По данным пресс-службы ведомства, Генпрокуратура установила причину возгорания — инцидент произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. должностные лица отдела надзорной деятельности

Согласно версии следствия, с весны 2018 года по осень 2019 года должностные лица отдела надзорной деятельности не выявили и не пресекли нарушения требований пожарной безопасности.

При этом нарушения имелись в кафе, расположенном на четвёртом этаже ТЦ. В нём отсутствовала автоматическая установка пожаротушения и не работала сигнализация, что послужило причиной не своевременного обнаружения возгорания.

Как писал News.ru, пожар во владивостокском торговом центре «Максим» произошёл 21 сентября в 06:00 (23:00 мск 20 сентября). Пожару был присвоен второй ранг сложности. Площадь, охваченная огнём, составила 1,5 тысячи кв. м. В результате ЧП никто не пострадал.

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