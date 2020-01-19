https://static.news.ru/photo/ae856698-3aa1-11ea-813e-fa163e074e61_660.jpg Фото: primorsky.sledcom.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности по факту пожара в торговом центре «Максим» во Владивостоке.

По данным пресс-службы ведомства, Генпрокуратура установила причину возгорания — инцидент произошёл из-за короткого замыкания электропроводки. должностные лица отдела надзорной деятельности

Согласно версии следствия, с весны 2018 года по осень 2019 года должностные лица отдела надзорной деятельности не выявили и не пресекли нарушения требований пожарной безопасности.

При этом нарушения имелись в кафе, расположенном на четвёртом этаже ТЦ. В нём отсутствовала автоматическая установка пожаротушения и не работала сигнализация, что послужило причиной не своевременного обнаружения возгорания.