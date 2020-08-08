Дегтярёв сдаст в химчистку платье невесты, под которой обрушился мост

https://static.news.ru/photo/1c9a7f2c-da18-11ea-9fd1-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв проведал новобрачных, ставших участниками истории с обрушением моста Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв распорядился забрать испорченное платье невесты из посёлка Чегдомын в химчистку в Хабаровске. Наряд, как и его обладательница, пострадали в результате обрушения моста во время свадебной фотосессии.

Инцидент произошёл 7 августа. В воде также оказались жених и гости — всего 10 человек, включая ребёнка. Причём невеста была беременна. Всем удалось выбраться на берег. Совершая в выходные поездку по району, где произошёл этот случай, глава региона заехал к молодожёнам.

На встрече с Дегтярёвым они рассказали, что во время ремонта моста были заменены прогнившие доски, а пришедшую в негодность деревянную балку не заменили. Упавшие с моста люди получили ушибы и стресс, кроме того, им причинён и материальный ущерб. У молодожёнов и их гостей утонули дорогие телефоны, испорчена одежда.

Во-первых, все документы по ремонту мне для проверки. Ревизионные органы сверят, какие элементы моста были заменены. Во-вторых, если мост был в аварийном состоянии, то должны были стоять знаки, а так, налицо нарушение. Что касается телефонов, то администрация должна возместить ущерб, — приводят пресс-служба губернатора слова Дегтярëва.

Отмечается, что невеста пожаловалась ему на испорченное свадебное платье и отсутствие химчистки в посёлке.

Давайте я платье заберу, в Хабаровске почистим и вернём. Как ребёнок родится, скажите, поздравим обязательно вас, — добавил врио губернатора.

Проверку произошедшего уже начал Следственный комитет.

Дегтярёв стал временно исполняющим обязанности главы региона 20 июля. Его назначение последовало за отставкой губернатора Сергея Фургала, которого президент уволил ввиду утраты доверия.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и вывезли в Москву. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал — член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку, писал NEWS.ru.