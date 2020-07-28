Дегтярёв предлагает присвоить Косомольску-на-Амуре почётное звание

https://static.news.ru/photo/28c9a332-d143-11ea-85f4-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв по итогам поездки в Комсомольск-на-Амуре предложил присвоить городу звание «город трудовой доблести». Мэру Александру Жорину поручено подготовить пакет документов по этому вопросу.

Глава региона был впечатлён количеством предприятий в городе, он побывал в ходе визита на Амурском судостроительном заводе, пишет РИА Новости.

Город трудовой доблести! Почему-то на имя президента письмо никто не подписал — те, кто это мог был сделать. Я считаю, что Комсомольск-на-Амуре абсолютно по параметрам подходит под почетное звание «город трудовой доблести». Здесь столько предприятий, героических трудовых подвигов совершено, — аргументировал своё предложение Дегтярёв.

Предложенное главой региона звание присваивается городам , жители которых обеспечили бесперебойное производство продукции в годы Великой Отечественной войны и тем самым внесли значительный вклад в достижение победы.

В ответ на предложение врио губернатора мэр города Жориз отметиЛ .что такие документы — на присвоение звания — уже подготовлены.

Ранее NEWS.ru сообщал, что врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил руководству малого аэропорта вернуть на постамент пропавший Ми-1 в Хабаровске. Вертолёт-памятник недавно увезли в неизвестном направлении, а саму стелу разобрали.