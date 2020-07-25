Дегтярёв позавидовал вышедшим на митинги жителям Хабаровска

https://static.news.ru/photo/10e98f20-ce73-11ea-8f1c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв позавидовал местным жителям, которые вышли на улицы, чтобы поучаствовать в акции поддержки арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала. Политик подчеркнул, что у этих людей есть свободное время, поэтому он им завидует.

В день, когда в Хабаровске проходил очередной митинг против ареста Фургала, Дегтярёв отправился в отдалённые районы края, чтобы пообщаться с «людьми из глубинки и посмотреть на работу северного завоза».

Во время поездки врио губернатора увидел множество машин, отправляющихся в Хабаровск на митинг. Он с сопровождением приветствовали их гудками.

Я, честно говоря, им завидую — они могли бы порыбачить в этот день. Мы столько красивых мест проехали, где рыбаки удят рыбу, я вот завидую и тем, и другим, что у них есть возможность. Одним — приехать в Хабаровск, чтобы выразить свой гнев, своё мнение. А другим, что у них есть возможность поудить рыбу. И тем, и другим завидую, — цитирует Дегтярёва KP.RU.

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали 9 июля, его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах. 20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.

Очередная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 25 июля собрала 6,5 тысячи участников, писал NEWS.ru.