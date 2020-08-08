Дегтярёв попросит у Москвы денег на расселение хабаровских бараков

https://static.news.ru/photo/7834eaca-d95a-11ea-9fd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: khabkrai.ru

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв поручил подчинённым подготовить документы, чтобы запросить у федеральной казны финансирование на расселение аварийного жилья в посёлках Верхнебуреинского района, который не попал в программу.

Аварийный жилой фонд — это просто ужасно. Я был в посёлке Тырма, был в Новом Урале, сейчас в Чегдомыне. Вопрос копился десятилетиями, деньги не тратили, люди живут просто в чудовищных условиях. Я дал поручение нашему МинЖКХ и Минстрою готовить документы, — напиал Дегтярёв в Instagram.

Он добавил, что расселение будет вестись постепенно, но вопрос должен решиться за 4-5 лет. По данным пресс-службы регионального правительства, в Тырме бараки были построены ещё японскими военнопленными. Возраст 33 из них перевалил за 80 лет, а износ достиг почти 100%, однако в них до сих пор живут люди.

Ранее сообщалось, что в регионе в 2020 году новое жилье взамен аварийного получат 380 человек в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и ещё четырёх поселениях в районах Хабаровского края. Верхнебуреинский район в этом году под программу не попал.

20 июля президент РФ Владимир Путин назначил временно исполняющим обязанности главы региона Михаила Дегтярёва (был депутатом Госдумы от ЛДПР). Это назначение последовало за отставкой губернатора Сергея Фургала, которого президент уволил ввиду утраты доверия.

Фургала задержали 9 июля в Хабаровске и вывезли в Москву. Ему вменяют организацию убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Фургал возглавил регион в 2018 году, победив кандидата от «Единой России» (сам Фургал — член ЛДПР). Избранный губернатор пользуется большой популярностью у местных жителей. Начиная со дня его задержания люди выходят на многотысячные акции протеста в его поддержку, писал NEWS.ru.