Chita.ru: министру просвещения сдали недостроенную школу в Каштаке

Фото: zab.ru

В читинском микрорайоне Каштак недостроенную школу сдали министру просвещения России Сергею Кравцову, губернатору Забайкалья Александру Осипову и краевым чиновникам, замаскировав под уже возведенную, сообщает Chita.ru. По информации издания, здание не готово ни снаружи, ни внутри.

Согласно материалам Chita.ru, фасад здания все еще находится в лесах, на территории школы разбросан строительный мусор, оконные рамы не доделаны. При этом, сообщает издание, министр образования края Татьяна Клименко заявила, что школа готова, осталось доделать мелочи.

По информации издания, глава Минпросвещения и губернатор участвовали в осмотре якобы построенной школы по видеосвязи.

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