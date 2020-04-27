Число госпитализаций с пневмонией в Москве увеличилось на 70% за неделю

https://static.news.ru/photo/8c1e839e-88b9-11ea-bb7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Число жителей Москвы, госпитализированных с пневмонией, увеличилось на 70% за последнюю неделю. Об этом заявила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что сейчас нельзя говорить о снижении либо улучшении динамики заболеваемости COVID-19 в столице.

Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определённую тревогу, — подчеркнула Ракова в эфире телеканала «Россия 1».

По её словам, в ближайшие дни в столице объём коечного фонда для борьбы с коронавирусом увеличится до 28 тысяч. В настоящее время для больных коронавирусной инфекцией отведено чуть больше 20 тысяч коек.

Ракова напомнила, что если у человека есть какие-либо проявления ОРВИ, у него будут брать анализ на коронавирус. Также тестируют всех, кто проживает с коронавирусным больным. Людям с диагнозом «пневмония» и их родственникам медики обязаны делать тесты.

Ракова призвала жителей Москвы незамедлительно вызывать врачей на дом, если человек почувствует себя плохо.

На сегодняшний день у нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвёртой стадии. Если это первая-вторая стадия, то, как правило, человек остаётся работать на дому, — заявила Ракова.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор не выявил коронавирус в пробах водопроводной воды Москвы.

В Москве зарегистрирован 45 351 (+2871 за последние сутки) заболевший, 3524 выздоровели, 435 умерли.