Часть пострадавших в школе Ижевска детей перевезут в Москву Глава Минздрава Мурашко заявил, что часть пострадавших в Ижевске детей перевезут в Москву

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медики перевезут в Москву часть детей, пострадавших в результате стрельбы в школе Ижевска. Глава ведомства уточнил, что транспортировка запланирована на вторник после того, как будет стабилизировано их состояние. В настоящее время в больницах Ижевска находятся 23 пациента, пишут «Известия».

Сегодня ночью будет дообследование ряда пациентов, утром переоценка состояния. Утром часть будет по состоянию переведена в Москву, — рассказал Мурашко.

Отмечается, что состояние 12 человек оценивается как тяжелое, а трое детей находятся в критическом состоянии. По словам министра, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

26 сентября в полицию Ижевска поступил звонок о стрельбе в школе № 88. В тот день мужчина в черном костюме ворвался в класс и открыл стрельбу по детям и учителям из огнестрельного оружия. Он был вооружен двумя травматическими пистолетами, переделанными под стрельбу боевыми патронами. Нападавший убил 17 человек, среди которых 11 детей. После нападения мужчина покончил с собой.

Полиция установила личность ападавшего. Им оказался бывший ученик этой школы. По имеющимся данным, он состоялся на учете у психиатра с диагнозом «шизофрения».