https://static.news.ru/photo/913e5354-c05a-11e9-bbe2-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Власти Иркутской области не успевают восстановить к новому учебному году девять школ и детских садов после наводнения. Об этом сообщает правительство региона.

Девять учреждений не будут восстановлены к 1 сентября 2019 года, в том числе три школы: в посёлке Евдокимовском, в селе Уйгат и № 20 в Тулуне. Эти учреждения определены под снос, школьники перераспределены в другие общеобразовательные школы, — отмечается в пресс-релизе на сайте правительства Иркутской области .

Дошкольные учреждения не будут восстанавливать в посёлках Евдокимовском и Октябрьском, а также детский сад «Родничок» в Тулуне.

В октябре планируется завершить ремонт в детсадах № 12 и «Теремок» в Нижнеудинске, в 2020 году закончится ремонт в детском саду № 3. Детей перераспределили в другие учреждения. В ближайшее время область получит 11 автобусов, на которых их будут перевозить.

После ремонта к началу нового учебного года в Иркутской области откроют восемь детсадов и 15 школ, пострадавших от наводнений.

Как напомнил губернатор региона Сергей Левченко, в результате паводка в Иркутской области ущерб нанесён 18 общеобразовательным и 14 дошкольным учреждениям.

Как писал News.ru, ранее вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что разрушенные в результате масштабного наводнения детский сад и школу в городе Тулуне Иркутской области восстанавливать не будут, а построят вместо них два новых здания.