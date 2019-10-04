https://static.news.ru/photo/176674b2-e742-11e9-9527-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

В восьми муниципалитетах Хабаровского края в зоне паводка остаются 55 населённых пунктов, подтоплены 326 земельных и 12 дачных участков. В результате спада уровня реки Амур и проведения работ по откачке воды за сутки из зоны подтопления вышли 17 частных домовладений в посёлке Хорпинский Комсомольска-на-Амуре.

В зоне паводка в 8 муниципальных образованиях региона остаются 55 населённых пунктов. Из них в 3 посёлках отмечается подтопление 46 частных жилых домов. В 29 населённых пунктах вода сохраняется на 269 приусадебных участках и 58 участках автодорог, — сообщили в краевом ГУ МЧС.

В самом Хабаровске остаются подтопленными 29 земельных участков.

Уровень воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре снизился на 11 см, до 610 см, у Хабаровска на 15 см — до отметки в 374 см. В Ульчском районе между сёлами Мариинское и Тахта уровень воды по-прежнему выше критического.

Как писал News.ru, ущерб от паводка, произошедшего на территории Хабаровского края, власти оценили примерно в $2 млрд. В эту сумму входят средства, необходимые для ремонта жилья и защитных сооружений, переселения граждан из аварийных зданий и выплаты. Режим ЧС на территории края будет действовать, пока правительство не рассчитается со всеми затратами. Это может продлиться до конца 2019 года.

Ранее российское правительство одобрило выделение до 252 млн рублей в 2019 году на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае.