https://static.news.ru/photo/afa775be-dc48-11e9-ab52-fa163e074e61_660.jpg Фото: EMERCOM of Russia/via Globallookpress.com

Российское правительство одобрило выделение до 252 млн рублей в 2019 году на социальную поддержку пострадавших в результате паводка в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Принять проект распоряжения Правительства РФ по данному вопросу, — указано в сообщении.

Из-за сложной ситуации, вызванной паводком на Амуре, в Хабаровском крае, был объявлен режим ЧС. Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что ущерб оценивается в более чем 6,4 млрд рублей.

В результате наводнения были подтоплены населённые пункты в 21 муниципалитете региона. Уровень Амура превысил критическую отметку в 727 см 31 августа. Президент России Владимир Путин поручил выделить Амурской области средства для оказания помощи пострадавшим жителям.

Ранее глава РФ выразил недовольство чёрствостью по отношению к пострадавшим от паводков. Политик отметил, что жители подтопленных населённых пунктов в Дальневосточном федеральном округе зачастую сталкиваются с худшими чертами бюрократии, писал News.ru.