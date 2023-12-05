Более 10 тысяч человек в Приморье остались без отопления Прорыв сети теплоснабжения оставил без отопления более 10 тысяч жителей Находки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 10 тысяч жителей города Находка Приморского края остались без отопления в результате прорыва магистральной сети теплоснабжения, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Ведомство проводит проверку по факту аварии.

Установлено, что на проспекте Мира в городе Находке произошел порыв магистральной сети теплоснабжения, в связи с чем нормативным уровнем коммунального ресурса не обеспечены более 80 домов, в которых проживает более 10 000 жителей города, — говорится в сообщении.

Пресс-служба администрации города сообщила, что утечка очень серьезная, поскольку произошел достаточно крупный прорыв в нижней части трубы. Предполагается, что подача тепла будет восстановлена к 18:00 по местному времени (11:00 мск). В администрации добавили, что выравнивание температурных параметров после подачи тепла займет около суток.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Электростали жители района Восточный пожаловались на отсутствие в своих квартирах отопления и горячей воды с начала отопительного сезона. Администрация города принесла жильцам извинения за неудобства и попросила подождать еще. Ситуацией заинтересовался Следственный комитет РФ.