Белгородский губернатор сообщил о новых обстрелах со стороны ВСУ

Фото: МО Украины

Украинские военные обстреляли Белгородский район одноименной области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся на бесхозные цистерны, принадлежащие местному сельхозпредприятию. В результате атаки погибших и пострадавших нет.

ВСУ обстреливают Белгородский район. Снаряды попали в цистерны неработающего сельхозпредприятия. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. На месте находятся глава района Владимир Перцев и оперативные службы, — говорится в сообщении.

Ранее Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины обстреляли подстанцию в Шебекино. По его словам, в результате атаки жертв и пострадавших нет, однако поврежден трансформатор подстанции. Из-за этого, по его данным, без света остались более двух тысяч жителей.

Губернатор добавил, что на месте пожара находятся его заместитель Константин Полежаев, глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов, МЧС и другие оперативные службы. Он пообещал, что последствия оперативно устранят.

Накануне Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли хутор Масычево Грайворонского городского округа. По его данным, погибших и пострадавших нет, однако в результате обстрела два дома оказались разрушены, 13 повреждены осколками.

Ранее в ФСБ РФ сообщили, что с начала октября увеличилось число обстрелов российской территории украинскими формированиями, под огонь попадают Брянская, Курская и Белгородская области. За неделю было зарегистрировано более 100 обстрелов Украиной населенных пунктов вышеупомянутых областей из РСЗО, артиллерии, минометов и БПЛА.