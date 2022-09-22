Белгородская область продлила высокий уровень террористической опасности

Власти Белгородской области продлили высокий («желтый») уровень террористической опасности до 7 октября. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Также до этой даты продлевается запрет на запуск петард, фейерверков, салютов.

С сегодняшнего дня и до 7 октября продлеваем «желтый» уровень террористической опасности. Также до 7 октября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Высокий уровень террористической опасности был введен в граничащей с Украиной Белгородской области с 11 апреля, он продлевался несколько раз. Со стороны Украины неоднократно были зафиксированы случаи обстрелов, в нескольких приграничных селах действует режим ЧС. В школах в приграничной зоне введено дистанционное обучение.

Ранее главы приграничных районов подсчитали ущерб жилым домам и инфраструктурам от обстрелов ВСУ. В Белгородской области сумму ущерба подсчитать невозможно из-за постоянно ведущихся обстрелов.