Baza: у ижевского стрелка обнаружили более 200 неиспользованных патронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У Артёма Казанцева, устроившего стрельбу в ижевской школе № 88, нашли при себе более 200 неиспользованных патронов, сообщает Telegram-канал Baza. В учебное заведение он пришел, взяв с собой 39 магазинов для пистолета Макарова.

Он успел опустошить только восемь из них, выпустив 64 пули. Еще 248 патронов остались в обоймах, — говорится в публикации.

Утром 26 сентября стало известно о стрельбе в школе № 88 Ижевска. Напавшим на школу мужчиной оказался выпускник учебного заведения, житель Ижевска Артем Казанцев. После нападения он покончил с собой.

В результате ЧП погибли 17 человек, 11 из них — дети. Под наблюдением врачей остаются 23 пациента, из них 21 — школьники. Часть пострадавших решили перевезти в Москву на спецборту МЧС. Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил в регионе трехдневный траур.

Впоследствии на компьютере Казанцева была обнаружена предсмертная записка, где он указал, что готовился к преступлению более года. В тексте письма в подробностях описан алгоритм нелегальной покупки оружия. Кроме того, он написал, что тщательно и долго выбирал место для массового убийства, поскольку якобы чувствовал исключительно ненависть к людям. В качестве вариантов стрелок рассматривал детские сады, школы и военкоматы.