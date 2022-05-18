Baza: в военкомат в Подмосковье бросили два «коктейля Молотова»

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизвестный бросил два «коктейля Молотова» (бутылки с зажигательной смесью) в здание подмосковного военкомата, расположенного в городе Щёлково, пишет Telegram-канал Baza. По результатам поджога сгорели два кабинета, в одном из которых находился архив комиссариата. Уточняется, что сотрудники полиции ищут злоумышленника по всему городу.

Это уже как минимум 12-й случай попытки поджога военкоматов в России, — сказано в сообщении.

Ранее в одном из районов Омска военкомат забросали «коктейлями Молотова». Инцидент произошёл в ночь на 13 мая. Неизвестный подошёл к окну первого этажа старого кирпичного здания, расположенного на улице Пушкина, и бросил в него несколько бутылок с зажигательной смесью.

До этого в столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе утром 13 мая неизвестные попытались поджечь военкомат и нефтебазу с помощью «коктейлей Молотова». В МВД республики отметили, что возгорания были оперативно потушены.