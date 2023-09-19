Авиаэксперт назвал возможный мотив пилотов, посадивших Airbus в поле Авиаэксперт Патраков: инцидент с Airbus мог произойти из-за желания сэкономить

Фото: Владислав Некрасов/NEWS.ru

Аварийная посадка в поле под Новосибирском самолета Airbus, следовавшего из Сочи в Омск, могла иметь экономические причины, заявил в беседе с KP.RU эксперт агентства «Безопасность полетов» Андрей Патраков. По его словам, после появления в Сети возможной записи черных ящиков лайнера возникает версия о том, что пилоты могли руководствоваться в первую очередь желанием сэкономить время и топливо.

Как пишет издание, в Следственном комитете заявили, что в его распоряжении записей черных ящиков еще нет, поэтому достоверность материалов, выложенных в интернете, вызывает вопросы. Тем не менее на записи слышно, как второй пилот предлагает командиру совершить посадку в Омске или в находящейся неподалеку Тюмени, однако тот отвечает, что борт полетит в Новосибирск. При этом капитан мотивирует свое решение тем, что там есть ремонтная база и экипаж после починки гидравлики сможет быстро вернуться домой, в то время как в Омске или Тюмени ремонта придется дожидаться сутки. Также командир утверждает, что топлива до Новосибирска хватит, даже несмотря на неубранные шасси.

По мнению эксперта, эти слова могут свидетельствовать о том, что пилоты, скорее всего, были проинструктированы выбирать тот аэродром, где есть техническая база для устранения неполадки.

Очень похоже на то, что финансы и желание сэкономить время перевесили. <...> Возможно, со стороны работодателя есть какие-то санкции, депремирование за то, что они нарушают внутреннюю инструкцию. Хотя на самом деле в таких ситуациях выбор должен быть в пользу максимально безопасной посадки, а не экономичного варианта, — подчеркнул Патраков.

Инцидент с Airbus 320 «Уральских авиалиний» произошел 12 сентября. Самолет со 161 пассажиром и шестью членами экипажа на борту уже приближался к пункту назначения, когда датчики показали выход гидросистемы из строя. В результате экипаж выбрал для посадки запасной аэродром в Новосибирске, но не рассчитал запас топлива и посадил воздушное судно посреди поля.