«Артемовск практически блокирован»: в ДНР рассказали о боях за город Советник врио главы ДНР Гагин: российские силы почти полностью блокировали Артемовск

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Российские силы почти полностью блокировали Артемовск, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин, передает РИА Новости. Он отметил, что ВС РФ перерезали и взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплектов и пополнения для ВСУ.

Артемовск практически блокирован, — сказал он.

Ранее в Американском институте изучения войны (ISW) заявили, что российские силы достигли дополнительных успехов на юго-западе и севере Артемовска, а также на северо-западе города между Богдановкой и Хромовым. По данным экспертов, российские войска также увеличивают темп операций к северу от Авдеевки и пытаются создать условия для окружения города.

20 марта пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение предпринимателя Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ готовят контрнаступление.

До этого пресс-служба «Конкорда» опубликовала обращение Пригожина к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города ЧВК.