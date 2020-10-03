«Альянс зелёных» призвал закрыть доступ к загрязнённому пляжу на Камчатке

https://static.news.ru/photo/1876bd64-058f-11eb-88b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Пирагис/РИА Новости

Загрязнённая территория на побережье Камчатки должна быть закрыта для жителей и туристов, считает лидер общественного экологического движения «Альянс зелёных» Александр Закондырин.

Объективно разобраться в ситуации на Халактырском пляже Камчатки должны специалисты, а пока необходимо ограничить доступ на эту территорию для посещения жителей края и туристов, — цитирует ТАСС Закондырина.

По словам лидера «Альянса зеленых», к анализу ситуации уже подключены ведущие федеральные эксперты, они работают в контакте с МЧС, Минприроды РФ, Росприроднадзором и Росгидрометом. Предварительные результаты проб планируется озвучить 4 октября и только после этого можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.

Закондырин уточнил, что Камчатка находится в сейсмически активной зоне, поэтому различные аварии там могут происходить «по объективным причинам».

Как писал NEWS.ru, следователи начали проверку после массовой гибели морских животных на Камчатке, где в настоящее время отмечается масштабное загрязнение акватории. Первыми об изменении цвета воды у Халактырского пляжа рассказали сёрферы, в соцсетях распространились фото и видео с пляжа, который усеян мёртвыми морскими звёздами, ежами и осьминогами. Специалисты позже выяснили, что в воде превышено содержание нефтепродуктов в 3,6 раза, фенолов — в 2,5. По предварительным данным, гибель морских обитателей произошла в результате попадания в прибрежные воды повышенной концентрации нефтепродуктов из неустановленного источника в районе бухт Малая, Средняя и Большая Лагерные. Из-за этого и вода изменила цвет.