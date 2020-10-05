Аксёнов рассказал, когда в Крыму решится проблема с водоснабжением

https://static.news.ru/photo/71ad4216-06ef-11eb-ae92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблема с водоснабжением в Крыму решится после 10 октября, сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

По его словам, в это время на полуострове ожидаются осадки, что позволит наполнить местные водохранилища.

В прошедшие выходные в регионе уже прошли дожди, которые наполнили водохранилища на 150 куб. м воды. Согласно данным гендиректора «Вода Крым» Владимира Баженова, дополнительный приток воды помог увеличить объём водоснабжения Симферополя.

Несмотря на все это, за аналогичный период прошлого года было поднято 468 тысяч кубометров воды, за аналогичный период [этого года] было 386 тысяч, — цитирует Баженова «МК в Крыму».

Ранее NEWS.ru писал, что власти Крыма намерены построить на полуострове опреснительную установку для решения проблемы с водоснабжением. Соответствующий проект будет принят федеральным правительством в течение двух недель.

Украина в прошлом обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав России Киев прекратил подачу воды. Водоснабжение после этого осуществлялось за счёт водохранилищ естественного наполнения и из скважин. Водохранилища за последний год существенно обмелели.