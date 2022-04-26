Аксёнов продлил «жёлтый» уровень террористической опасности в Крыму

В связи с продолжением спецоперации на Украине в Крыму продлён «жёлтый» уровень террористической опасности. Он будет действовать до 11 мая, сообщил в своём Telegram-канале глава республики Сергей Аксёнов.

Мною принято решение о введении с 20 часов 00 минут 26 апреля 2022 года до 20 часов 00 минут 11 мая 2022 года <...> высокого («жёлтого») уровня террористической опасности, — написал он.

Аксёнов уточнил, что действие данного режима распространяется на Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, Джанкойский, Красноперекопский и Ленинский районы, а также на подведомственные объекты ряда министерств республики.

Глава Крыма добавил, что обстановка на территории региона сохраняется спокойная, ситуация находится под полным контролем властей и правоохранительных органов.

Ранее о продлении действия режима повышенной террористической опасности сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. Он отметил, что данная мера позволит специальным подразделениям нести особый режим службы и регион будет находиться в режиме повышенной готовности.