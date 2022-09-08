Аксенов продлил высокий уровень террористической опасности в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов продлил «желтый» (высокий) уровень террористической опасности в ряде муниципальных образований, говорится в его Telegram-аккаунте. Изменения вступают в силу с 20:00 8 сентября до 20:00 23 сентября. Решение главы Крыма касается территории городских округов Армянска, Джанкоя, Красноперекопска, а также ряда министерств.

С целью обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности Республики Крым и ее граждан на территории ряда муниципальных образований и объектах республики с 20:00 8 сентября 2022 года до 20:00 23 сентября 2022 года будет действовать высокий («желтый») уровень террористической опасности, — написал Аксенов.

Он добавил, что на полуострове сохраняется спокойная обстановка, ситуация полностью контролируется республиканскими и муниципальными органами исполнительной власти.

Ранее в Курской области продлили действующий в регионе «желтый» уровень террористической опасности еще на 15 дней, до 22 сентября, об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.