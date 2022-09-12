Аксенов пригрозил наказывать крымчан за украинские песни и лозунги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Аксенов

Организаторы и участники публичных мероприятий в Крыму, на которых распеваются националистические песни и скандируются проукраинские лозунги, будут привлечены к ответственности, пообещал глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. По его словам, таких людей необходимо освобождать от занимаемых должностей и принимать на их счет «иные меры в рамках законодательства».

Считаю, что и организаторов, и участников подобных увеселений надо привлекать к ответственности, освобождать от занимаемых должностей, принимать иные меры в рамках законодательства, — отметил Аксенов.

Глава Крыма добавил, что расценивает подобное поведение как предательство по отношению к стране и к тем, кто сегодня «ценой своей жизни защищает мир».

А для тех, кто поддерживает украинский нацистский режим, рациональным и логичным будет уехать в ту страну, которую они так любят, — заключил Аксенов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении пообещал «вернуть» Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую и Харьковскую области, Крым, а также акватории Черного и Азовского морей «от Змеиного до Керченского пролива».