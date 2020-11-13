Администрация Подмосковья: в больницах достаточно лекарств от коронавируса

https://static.news.ru/photo/4ad3b4c8-266f-11eb-a9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подмосковные больницы не испытывают нехватку лекарственных препаратов для лечения COVID-19, сообщили в администрации региона.

Лекарств в стационарах достаточно, их запасы оперативно пополняются. За самым дефицитным препаратом — «Актемра» — ведётся особый контроль, — цитирует РИА Новости сообщение властей Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьёв говорил, что ситуация с коронавирусом в Подмосковье остаётся сложной.

Как сообщал NEWS.ru, губернатор оценил затраты региона на борьбу с коронавирусом в 2020 году. По его данным, они составят 60 млрд рублей. В эту сумму войдут «выплаты, койки, кислород, лекарства». Он подчеркнул также, что в этом году Подмосковье лишится около 50 млрд доходности. По словам Воробьёва, рост экономики позволял региону ежегодно получать на 50 млрд рублей больше от года к году. Губернатор ожидает, что 2020 год Подмосковье закончит на уровне прошлого года по доходам, что значительно ударит по планам развития региона.

Глава Московской области заявлял также, что пока власти региона не планируют вводить новые ограничения в связи с пандемией.

В то же время власти Московской области планируют развернуть 200 пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции. На следующей неделе в них ожидается поступление около тысячи препаратов.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России 14 ноября впервые превысило отметку в 22 тысячи за сутки. COVID-19 официально подтвердили у 22 702 жителей 85 российских регионов.