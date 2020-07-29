12 человек умерли от коронавируса в Москве

https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом сообщил о распространении болезни. По его данным, за последние сутки от COVID-19 в столице скончались 12 человек.

У всех пациентов была подтверждена пневмония, а также они получили положительные результаты теста на коронавирус, говорится в Telegram-канале оперштаба. Днём ранее было зафиксировано 13 смертей. Общее число смертей достигло 4446.

По данным на утро 29 июля в столице было выявлено 239 986 случаев заражения, 671 из них обнаружили в течение суток. Всего в России COVID-19 заболели 829 320 человек (+5350 за последние сутки), 13 701 пациент погиб (+162 за последние сутки).

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовёт в ближайшие дни заседание чрезвычайного комитета для оценки ситуации с распространением коронавируса в мире. По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, за последние шесть недель число случаев заболевания коронавирусом практически удвоилось.