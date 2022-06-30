«112»: в Москве скончался ректор Высшей школы сценических искусств Полянкин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Анатолий Полянкин

В Москве скончался ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин. Он проходил по делу о мошенничестве и последнее время он находился под домашним арестом, сообщает Telegram-канал «112». Полянкину было 70 лет.

Жена ректора пояснила, что здоровье Полянкина резко ухудшилось после того, как весной 2022 года его задержали.

Фигурантом уголовного дела ректор стал в декабре 2021 года. Тогда с заявлением выступил худрук ВШСИ Константин Райкин, была проведена проверка, закончившаяся возбуждением уголовного дела о мошенничестве. Его завели по факту хищения помещений фонда имени Райкина, в том числе здания Высшей школы сценических искусств, уверял адвокат Райкина. Полянкин свою вину не признал.

Ранее Бабушкинский суд Москвы избрал Полянкину меру пресечения в виде домашнего ареста. Решение было принято в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.